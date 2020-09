Corona hat das Rauchen verändert

Vom Gastronomie-Rauchverbot in die Pandemie: Für die Tabakindustrie war 2020 bisher eine Hochschaubahn. Geschlossene Grenzen belebten das Geschäft. Aber jetzt verpufft der Effekt.

Die Coronakrise hat sich höchst unterschiedlich auf den Handel mit Konsumgütern ausgewirkt. Bereichen mit deutlichen Verlusten - wie Autos - stehen Segmente mit klar höherer Nachfrage gegenüber, wie Desinfektionsmittel. Weniger klar in ein Plus-Minus-Raster lässt sich der Tabakkonsum von Herrn und Frau Österreicher pressen. Hannes Hofer, Geschäftsführer der Monopolverwaltung GmbH (MVG), vergleicht den Geschäftsverlauf mit einer Hochschaubahn mit mehreren Aufs und Abs. Das Jahr begann mit einem Minus als Folge des mit November 2019 in Kraft getretenen Rauchverbots in der ...