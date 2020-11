Corona-Hilfspaket: Ab heute kann der Umsatzersatz beantragt werden

Ein Umsatzersatz von 80 Prozent für Unternehmen, die vom Ausfall ihrer Einnahmen betroffen sind, und mehr als 200 Mill. Euro für Kunst- und Kulturschaffende: So sieht der Rettungsschirm für den zweiten Lockdown aus.

Vizekanzler Werner Kogler, Finanzminister Gernot Blümel, Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und Staatssekretärin für Kunst und Kultur Andrea Mayer gaben am Freitag Auskunft darüber, wie jenen Branchen geholfen werden soll, die besonders stark vom zweiten Lockdown betroffen sind.



So wird es ab heute, Freitag, 14 Uhr, Unternehmen möglich sein, auf Finanz Online einen Umsatzersatz im Ausmaß von 80 Prozent der Erlöse des vorigen Novembers zu beantragen. Finanzminister Blümel: "Sowohl der Unternehmer selbst als auch sein Steuerberater können diesen Umsatzersatz beantragen." Der maximale Auszahlungsbetrag ist mit 800.000 Euro gedeckelt. Der Fixkostenzuschuss müsse nicht gegengerechnet werden, so Blümel, allfällige Landesförderungen aber schon. Voraussetzungen für die Beantragung seien ein Unternehmenssitz in Österreich, kein laufendes Insolvenzverfahren sowie die Arbeitsplatzgarantie für die Mitarbeiter des Unternehmens für den Zeitraum des Lockdowns.

Als weiteres Hilfsinstrument steht im November der Fixkostenzuschuss 2 zur Verfügung, der ebenfalls mit 800.000 Euro gedeckelt wird.

Unterstützung holen können sich auch Vorlieferanten, die im Lockdown Einnahmenausfälle hinnehmen müssen, auch sie bekommen einen Ersatz.

Für Mitarbeiter in der Gastronomie und Hotellerie wird es im November außerdem eine Trinkgeldpauschale von 100 Euro geben. "Die Kurzarbeit in dieser Branche, zu der auch die Veranstalter zählen, kann rückwirkend bis 1. November beantragt werden. All jene, die Kurzarbeit bereits beantragt haben, können sie verlängern", so Ministerin Köstinger. Gastronomiebetriebe, die den Umsatzersatz beantragten, müssten ihre Einnahmen aus einem Liefer- und Abholservice, sofern sie einen solchen anbieten, nicht gegenrechnen.

Den Umsatzersatz beantragen können zudem Betriebe im Kunst- und Kulturbereich, Museen, die als Vereine geführt werden, Konzertveranstalter, Kinos etc.

Für selbstständige Künstler gibt es zudem die SVS-Überbrückungsfinanzierung, die von 90 auf 110 Mill. Euro aufgestockt wird, und den Covid-19-Fonds, der von zehn auf 20 Mill. Euro verdoppelt wird. Beide werden bis Ende März 2021 verlängert.

Außerdem werde es eine Sonderzahlung in Höhe von 1300 Euro geben, "wenn Sie so wollen, einen Lockdown-Bonus, auch für Bezieher des Härtefallfonds", sagt Mayer.

Bundeseinrichtungen wie Theater und Museen werden mit weiteren Bundesmitteln ausgestattet.

Für jene Betriebe und Einrichtungen, die in anderen Töpfen nicht erreicht würden, werde es eine Sonderförderung von insgesamt zehn Mill. Euro geben. "Wir fangen alle auf, die für das kulturelle Leben in Österreich wichtig sind. Es wird strenge Kriterien geben, damit es zu keinem Missbrauch kommt", so Mayer. Der Gesamtbetrag des zusätzlichen Rettungsschirms für die Kunst- und Kulturszene werde damit weit über 200 Mill. Euro betragen. "Damit Österreich weiterhin seinem Ruf als Kulturnation gerecht werden kann."



