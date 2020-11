Corona-Kurzarbeit: So geht es jetzt damit weiter

Vom neuen Lockdown besonders betroffene Branchen sollen die Kurzarbeit auf bis zu null Prozent senken können. Die Homeoffice-Regeln gelten über das Jahresende hinaus.

Wien. Für den November-Lockdown gibt es neue Regeln für die Kurzarbeit. Diese wurden am Sonntagnachmittag von Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) gemeinsam mit den Sozialpartnern präsentiert.

Das ist neu:

Bei der Kurzarbeit müssen Mitarbeiter nicht - wie derzeit geregelt - 30 Prozent arbeiten, sondern nur 10 Prozent, wie schon im Frühjahr. Da der Durchrechnungszeitraum länger ist als nur einen Monat - das aktuelle Kurzarbeitsmodell läuft bis Ende März 2021 - , können die Mitarbeiter im November ganz zu Hause bleiben. Beispiel: Wird etwa in einem im November geschlossenen Gastronomiebetrieb im Dezember 20 Prozent gearbeitet, hat man die Untergrenze für beide Monate erreicht. Die Mitarbeiter erhalten 80 bis 90 Prozent (für Geringverdiener) ihres Gehalts. Oberste Priorität sei, Arbeitsplätze zu erhalten und dass Mitarbeiter so gut wie möglich weiterarbeiten könnten, betonte Arbeitsministerin Aschbacher. Im Frühjahr habe man im Lockdown so 1,3 Millionen Arbeitsplätze retten können.

Vom Lockdown betroffene Betriebe, wie Hotellerie und Gastronomie, sollen im November bis zu 80 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonats als Entschädigung erhalten. Die Zahlungen sollen noch im November fließen. Auch diese Maßnahme solle helfen, die Beschäftigten halten zu können, betonte AK-Präsidentin Renate Anderl.

Ersatz soll es auch für in den vergangenen Monaten entgangenes Trinkgeld geben. Dieses sei ein wesentlicher Einkommensbestandteil von Mitarbeitern in Gastronomie und Hotellerie, betonte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Er stellte dafür "mit Zustimmung der Arbeitsministerin" 100 Euro netto pro Monat für die Beschäftigten in Hotellerie und Gastronomie in Aussicht.

Erleichterung bei der Industrie: Die Produktion muss nicht stillstehen

Der Generalsekretär der Industriellen Vereinigung (IV), Christoph Neumayer, erinnerte Unternehmer daran, dass das Kurzarbeitsmodell auch rückwirkend angepasst werden könne und es so möglich sei, unter die 30-Prozent-Schwelle zu gehen, falls notwendig. Als positiv hob er hervor, dass die Produktion gemeinsam mit dem Handel jetzt nicht von Schließungen betroffen sei.

Für das Homeoffice werden die ursprünglich bis Endes des Jahres befristete Pendlerpauschale und die Erweiterung des Unfallversicherungsgesetztes im Homeoffice bis März 2021verlängert. An und für sich arbeiten die Sozialpartner ja überhaupt an einem neuen Konzept für die Heimarbeit, aber das dauert noch.

Die kurzfristigen Regelungen zum Corona-Heimbüro umfassen drei wesentliche Punkte: den Unfallversicherungsschutz für Beschäftigte, Pendlerpauschale als weiterführende Aufwandsentschädigung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie einen organisatorischen Leitfaden unter wissenschaftlicher Begleitung, hieß es in einer Aussendung des Arbeitsministeriums vom Sonntag.

"Wir stellen in den kommenden Wochen zwei Leitfäden zur Verfügung. Einerseits zum Thema ,Ergonomie am Arbeitsplatz im Homeoffice', da dies unter den jeweiligen Methoden empfohlen wird. Andererseits einen Leitfaden zu Spielregeln im Betrieb für Homeoffice und Mobiles Arbeiten, da aufgrund der neuen Situation neue Lösungsansätze gefordert sind. Beide Leitfäden sollen als Unterstützung in der Praxis für Betriebe und Beschäftigte zur Verfügung stehen", sagt Aschbacher.

"Daher haben wir uns in enger Abstimmung mit den Sozialpartnern sowohl auf die Verlängerung der Pendlerpauschale als auch auf die Fortsetzung des Unfallversicherungsschutzes im Homeoffice verständigt", betont die Arbeitsministerin. "Beides sind zentrale Maßnahmen, die es uns ermöglichen, das Homeoffice zum Wohl der Beschäftigten und der Betriebe bestmöglich zu gestalten."

Durch die Verlängerung kann die Pendlerpauschale in gleicher Höhe vom Arbeitgeber weiterhin gewährt werden, auch wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Weg zwischen Wohnung und Arbeitsplatz aufgrund von Kurzarbeit oder Homeoffice nicht zurücklegen.

"Ebenso ist es mir ein besonderes Anliegen, dass sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch während der Arbeit im Homeoffice sicher fühlen. Es ist daher notwendig, dass wir den Unfallversicherungsschutz von Beschäftigten im Homeoffice fortsetzen können", meint Aschbacher.

Sozialminister Rudi Anschober (Grüne): "Die geplanten Unterstützungsmaßnahmen sind ein wichtiger Baustein, um Homeoffice sozial abzusichern. Wir müssen, um dem Coronavirus entschieden entgegenzutreten, physische Kontakte einschränken. Schon ein Drittel weniger soziale Kontakte reduziert das Infektionsrisiko um 50 Prozent. Daher ist Homeoffice, wenn möglich, eine wesentliche Maßnahme in den kommenden Wochen."

Beide Maßnahmen waren ursprünglich bis 31.12.2020 befristet. An einer nachhaltigen Homeoffice-Regelung wird mit den Sozialpartnern weiter gearbeitet.