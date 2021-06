Corona-Kurzarbeit wird erneut verlängert - mit zwei Modellen

Kocher kündigt zwei Modelle für Kurzarbeit an. Für weiterhin stark betroffene Betriebe bleibt alles, wie es ist, für andere gibt es ein Übergangsmodell mit "Selbstbehalt".

Ab 1. Juli wird es für manche Unternehmen teurer, ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit zu lassen. Am Montag haben Arbeitsminister, Finanzminister und Sozialpartner die neuen Regeln für staatliche Lohnzuschüsse für coronabedingt unterbeschäftigte Mitarbeiter vorgestellt. Für Betriebe, deren Umsatz im dritten Quartal 2020 um mindestens 50 Prozent geringer war als im Herbst 2019 bzw. solche, die weiter behördlich gesperrt sind, ändert sich bis Jahresende nichts. Darunter fallen etwa die Luftfahrt, Kongressveranstalter, die Stadthotellerie. Die Arbeitszeit der Mitarbeiter kann auf null reduziert werden, die Personalkosten trägt der Staat.

Alle anderen müssen ab Juli - anders als bisher - 15 Prozent der Kurzarbeitskosten selbst tragen. Zudem wird die Mindestarbeitszeit von derzeit 30 auf 50 Prozent erhöht. Das Übergangsmodell gilt bis Mitte 2022 und wird dann evaluiert. Für die Beschäftigten ändert sich nichts: In beiden Modellen bleibt die Nettoersatzrate zwischen 80 und 90 Prozent. Unternehmen können Kurzarbeit bis zu maximal 24 Monate nützen.

Es ist die vierte Verlängerung der im Zuge der Pandemie eingeführten Corona-Kurzarbeit. Mit den beiden Modellen hätten die Betriebe ein Sicherheitsnetz, sagte Arbeitsminister Martin Kocher. "Es wird sicher genutzt werden, aber es wird sicher weniger genutzt werden als bisher." Er geht davon aus, dass bis Ende des Sommers nur noch 100.000 bis 120.000 Beschäftigte in Kurzarbeit sein werden - die Hälfte davon im neuen Übergangsmodell. Derzeit sind noch rund 330.000 zur Corona-Kurzarbeit angemeldet.

Ziel müsse sein, die Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen und den Arbeitsmarkt nicht auf ewig einzufrieren. In den vergangenen Wochen habe sich die Situation in einigen Branchen bereits etwas entspannt.

Im noblen Modegeschäft Popp & Kretschmer gleich neben der Staatsoper ist es noch nicht so weit. "Wir werden auf jeden Fall in Kurzarbeit bleiben", sagt Eigentümer Rainer Trefelik, Bundesobmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer - auch wenn es möglicherweise mehr koste und Details noch offen sind. Der Handel ist nach Tourismus und Veranstaltern die Branche, die Kurzarbeit bisher am stärksten genützt hat. Ohne diese Möglichkeit wären die 24 Beschäftigten nicht zu halten. Denn noch sei die Lust am Einkaufen nicht zurück und fehlen feierliche Anlässe und Touristen, die vor der Pandemie für Frequenz in Stadt-Geschäften sorgten. Die Verlängerung der Kurzarbeit sei daher ein gutes Signal und die Mitarbeiter erleichtert.

So sehen das Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter generell. "Das, was auf dem Tisch liegt, ist eine gute Einigung", sagte Gewerkschafts-Präsident Wolfgang Katzian. Viele Betriebe seien massiv betroffen von Krise. Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer betonte, der Aufschwung sei "zum Greifen nahe, aber nicht für alle". Für die, die einen längeren Atem brauchten, gebe es jetzt ein unbürokratisches Modell und Planungssicherheit.

Wichtige Details wie Urlaubsabbau oder Personalreduktion in der Kurzarbeit wollen die Sozialpartner in den nächsten Tagen fixieren. Für Weiterbildung in der Kurzarbeit soll es zusätzlich zur Förderung der Ausbildungskosten einen Bonus für die Betriebe geben.

Der Chef der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria, Franz Schellhorn, sieht die Verlängerung der Kurzarbeit kritisch. Zwar sei es gut, dass der Ausstieg eingeleitet werde und Sonderregelungen für bestimmte Branchen "in Ordnung". Es sei aber "nicht wahnsinnig zielführend", für die Stadthotellerie noch großzügig Kurzarbeit bis auf null Prozent zu genehmigen, während die Ferienhotellerie nach Mitarbeitern suche. Bedauerlich sei zudem, dass arbeiten nicht attraktiver gestaltet worden sei. "Man hätte hier forscher herangehen sollen", sagt Schellhorn. Insgesamt müsse sich Aufsperren wieder auszahlen, genauso wie für Beschäftigte die Rückkehr zur Normalarbeitszeit.

Bisher wurden elf Mrd. Euro an Corona-Kurzarbeitshilfen zugesagt und acht Mrd. Euro tatsächlich ausbezahlt. Was die Phase V der Kurzarbeit kosten werde, sei schwer abschätzbar, so Finanzminister Gernot Blümel. Es gebe aber noch "Spielraum", außerdem seien in der Budgetnovelle 2,5 Mrd. Euro mehr für Kurzarbeit für 2021 vorgesehen.