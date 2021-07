Coronahilfe hielt auch kranke Firmen am Leben

Die Milliarden für die Wirtschaft waren wichtig und Ungenauigkeiten gerechtfertigt, sagt das Wifo. Kritik gibt es am Fixkostenzuschuss.

38,7 Milliarden Euro an Zuschüssen, Garantien, Haftungen und Stundungen hat die Republik zur Abfederung der Coronafolgen an Unternehmen, Gemeinden und Organisationen und für Kurzarbeit bis Ende Juni vergeben. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) hat nun - im Auftrag des Finanzministeriums - in einer Modellrechnung die Wirksamkeit des staatliche Geldsegens untersucht. Und kommt dabei zum Schluss, dass damit eine drohende Pleitewelle im Unternehmenssektor und Massenarbeitslosigkeit verhindert wurden.

Allerdings galt das auch für Unternehmen, die in einem "Normaljahr" in Insolvenz geraten oder ...