Coronahilfen: Sepp Schellhorn nennt Zahlen aus seinen Betrieben

Viele Mutmaßungen, viel Geschwätz. Dagegen helfen Fakten aus dem echten Leben. Die legt Gastronom Sepp Schellhorn für die SN offen.

Ihn kennen in Österreich wohl sehr viele Menschen: Sepp Schellhorn nimmt kein Blatt vor den Mund, nicht als Neos-Politiker, als der er im Juni frustriert die Flinte ins Korn geworfen hat, nicht als Koch in Promishows und auch nicht als Unternehmer und Gastronom. So ein Mensch traut sich auch, wenn er denn gefragt wird, nicht nur seine Kritik an Coronahilfen zu äußern, sondern Zahlen zu nennen: selbst wenn es die eigenen sind.

Licht und viel Schatten, so könnte ...