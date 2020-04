Coronakrise führte zu starkem Rückgang der Erwerbstätigen

Österreichs Arbeitsmarkt erlebt gerade die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Mehr als eine halbe Million Menschen sind arbeitslos, 1,1 Mio. befinden sich in Kurzarbeit. Die Coronakrise führte im März zu einem massiven Rückgang der Erwerbstätigen. Allein am 15. März und am Montag danach, dem Tag, an dem der Shutdown in Kraft trat, wurden jeweils mehr als 35.000 Arbeitsverhältnisse beendet.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Ein Heer von neuen Arbeitslosen in Österreich