Coronakrise sorgt für ein Fünftel mehr Pakete im 1. Quartal

Aufgrund der Coronakrise und des damit verbundenen Lockdown wurde in Österreich deutlich mehr online eingekauft. Dementsprechend sind im ersten Quartal 2020 auch mehr Pakete im Umlauf gewesen. So wurden im ersten Jahresviertel 42,6 Mio. Pakete im Inland verschickt, das waren um ein Fünftel (20 Prozent) mehr als im Vorjahr, teilte die Telekom-Regulierungsbehörde RTR am Montag mit.

SN/APA/HANS PUNZ Deutlich mehr Pakete wurden zugestellt