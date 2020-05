Coronakrise stärkt Vertrauen in österreichische Marken

Herr und Frau Österreicher schätzen auch in der allgegenwärtigen Coronakrise vor allem eines: Österreich. Die Ländermarke ist bei der Markenstudie der Marketing-Agentur VMLY&R neuerlich auf Platz 1 gelandet. Die Erhebung hat in der Phase des Stillstands ab dem 16. März stattgefunden. Wie in vergangenen Krisen habe sich dabei gezeigt, dass dann österreichische Marken an Bedeutung gewinnen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Platz 2 in der Liste für das Rote Kreuz