Die Paketmengen sind hoch wie sonst nur im Advent. Das führt zu Lieferverzögerungen. In einem Postzentrum breitete sich das Virus aus.

Am Nachmittag des 12. April wurde das Paket aufgegeben. Dann ist erst einmal vier Wochen lang gar nichts passiert. Am 10. Mai wurde das Packerl schließlich von der Post als "erhalten" vermerkt, am Donnerstag zur Verteilung vorbereitet. Die langsame Reise ...