Coronavirus - Regierung stimmt auf Skivergnügen ohne Après-Ski ein

Die Bundesregierung hat heute einen Ausblick auf den Wintertourismus gegeben und dabei Gäste und Gastgeber auf einen schaumgebremsten Skiurlaub eingestimmt. Advent- und Weihnachtsmärkte sollen stattfinden. Außerdem mahnte der Bundeskanzler zu mehr Vorsicht.

"Après-Ski wird in diesem Winter nicht wie gewohnt möglich sein", erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die Ansteckungsgefahr sei dabei zu hoch. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger stellte ein Konzept für den Wintertourismus vor:

Der Mindestabstand von einem Meter soll sowohl in Seilbahnen als auch in der Gastronomie eingehalten werden.

Darüber hinaus ist auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend.

Der Konsum von Speisen und Getränken darf - auch in Außenbereichen - nur auf Sitzplätzen erfolgen.

Gruppen sind bis zu einer Anzahl von zehn Personen erlaubt. Eine Durchmischung von Personengruppen - beispielsweise in Skischulen - soll vermieden werden.

Die Tourismusministerin betonte am Donnerstag außerdem, dass es im Wintertourismus um weit mehr als um Wintersport gehe. Dem schloss sich auch Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer an. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) betonte, dass man den Tourismus als Gesamtheit sehen müsse, und nicht ein kleiner Teil des Nachttourismus die ganze Branche gefährden dürfe.

” Bild: SN/APA/GEORG HOCHMUTH Sebastian Kurz, Bundeskanzler Après-Ski wird in diesem Winter nicht wie gewohnt möglich sein.

Advent- und Weihnachtsmärkte sollen stattfinden

Positive Nachrichten gibt es für die Betreiber von Advents- und Weihnachtsmärkten. Diese sollen trotz steigender Infektionszahlen stattfinden können. Voraussetzung sei laut Köstinger die Vorlage eines Sicherheits- und Präventionskonzepts. So muss der Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden können.

Maximale Sicherheit für Touristen durch Präventionstests

Um Touristen in den Wintermonaten einen sicheren Aufenthalt in Österreich zu gewährleisten, sollen regelmäßig Präventionstests bei Personen, die in der Tourismus-Branche tätig sind, durchgeführt werden. Auch Fremdenführer, Reiseleiter und Skilehrer könnten sich Corona-Tests unterziehen. Der Tourismus sei ein Teil der österreichischen Identität. "Ohne Gäste gibt es keinen Tourismus", erklärte Kurz.

Bundeskanzler Kurz mahnt Bevölkerung zu mehr Vorsicht

Zu Beginn der Pressekonferenz über den Wintertourismus in Österreich richtete Kurz einen Appell an die Bevölkerung. Am Donnerstag haben sich in Österreich erneut über 800 Personen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als die Hälfte der Neuinfektionen sei in Wien zu verzeichnen. "Es kann sehr schnell gehen, wenn man sich andere Länder ansieht. Hohe Infektionszahlen können zu einem Lockdown führen", sagte Kurz. "Es ist nicht nur eine Frage der Gesundheit, sondern es geht auch um viele Arbeitsplätze. Wir müssen das Wachstum stoppen." Steigende Infektionszahlen könnten laut Kurz auch dazu führen, dass weitere Teile Österreichs von anderen Ländern als Risikogebiete eingestuft werden. Ziel sei es, einen sicheren Wintertourismus zu ermöglichen. Dafür sei die Verringerung der Infektionszahlen die Basis.

” Bild: SN/APA/GEORG HOCHMUTH Elisabeth Köstinger, Tourismusministerin Der Wintertourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren für Österreich.

Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor

Der Tourismus macht in Österreich etwa 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus. "Der Wintertourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren für Österreich", bekräftige Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). In der Wintersaison 2019/20, die frühzeitig durch Corona gestoppt wurde, waren es bis Ende Februar 14,5 Millionen Gäste, die Skiferien in Österreich machten und für 53 Millionen Nächtigungen sorgten. Die Dauer der Wintersaison wird üblicherweise mit November bis April definiert.

Fast 20 Millionen Übernachtungen entfielen auf deutsche Gäste, rund fünf Millionen auf den zweitwichtigsten ausländischen Herkunftsmarkt, die Niederlande.

Für den Vollzeit-Coronawinter erwartet die Branche einen Nächtigungsrückgang in einer Größenordnung von bis zu 30 Prozent. Der Reisekonzern Tui meldete am Dienstag, der Buchungsstand für Winterurlaube liege derzeit um 59 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Die Rekordsaison schlechthin war der Winter 2018/2019 - damals verzeichnete Österreich im Winter 72,88 Millionen Nächtigungen (20,39 Millionen Ankünfte).