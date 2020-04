Coronavirus zwingt Unternehmen in die Knie

In hohem Maße lebensbedrohlich ist das Coronavirus für Unternehmen. Nach dem ersten Monat "Shutdown" reichen die liquiden Mittel in jedem zweiten Betrieb maximal noch drei Monate oder deutlich darunter, geht aus einer aktuellen Umfrage des Kreditschutzverbandes KSV1870 unter rund 1.100 Firmen hervor. Die Geschäftslage der Unternehmen habe sich "in kürzester Zeit massiv verschlechtert".

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Zahlreiche Betriebe vom "Shutdown" betroffen