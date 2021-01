Covid-Impfung: Kein Vorrang für Unternehmen

Busfahrer, Techniker, Kassierinnen und Manager sollen nun doch nicht früher geimpft werden. Salzburg hält an seinem Impfplan fest.

Der Aufschwung Österreichs nach der Coronakrise wird maßgeblich davon abhängen, dass es eine klare, transparente Impfstrategie gibt und diese auch plangemäß umgesetzt wird. So sieht es jedenfalls die Industriellenvereinigung (IV) in ihrer aktuellen Konjunkturprognose. In der Praxis kann davon keine Rede sein. Da warten viele große Unternehmen bislang vergeblich auf konkrete Informationen der Gesundheitsbehörden, was aus ihren Anmeldungen für Impfstoffbedarf geworden ist und ob die Impfstraßen in den Betrieben gebraucht werden.

Laut ursprünglichem Impfplan der Regierung sollten 386 ...