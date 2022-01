Covid-Regeln machen Skiurlaub alles andere als einfach

Dänemark und Großbritannien dürften demnächst von der Virusvarianten-Liste gestrichen werden. Die unterschiedlichen Covid-Regeln in der EU verursachen aber nach wie vor jede Menge Hürden im Winterurlaub.

Die Omikronwelle steigt in vielen Ländern Europas in lichte Höhen. Auf den Wintertourismus hätten mittlerweile aber nicht mehr die Inzidenzzahlen den größten Einfluss. Vielmehr irritierten die unterschiedlichen Covidregeln, sagt Carmen Breuss, Marktmanagerin der Österreich Werbung (ÖW) für die Schweiz und Deutschland. "Ein Viertel der Deutschen kann sich aktuell einen Winterurlaub in Österreich vorstellen", betont sie. Gebucht ist damit noch nichts.

Problematisch könnte das Verkürzen der Zertifikatsgültigkeit auf sechs Monate werden, die in Österreich Anfang Februar in Kraft tritt. ...