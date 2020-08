Covid: Salzburg testet jetzt auch am Flughafen

Flughäfen werden zunehmend zum Hotspot für Coronatests. Deutschland baut die Testmöglichkeiten in den Airports gerade massiv aus. In Österreich wird seit Mai am Wiener Flughafen getestet. Jetzt zieht Salzburg nach.

Am Donnerstag solle es losgehen, "spätestens am Freitag", sagt Wolfgang Schnitzel. Der Chef des Analyselabors PharmGenetix in Niederalm eröffnet gemeinsam mit dem Labor Mustafa eine Corona-Teststation am Salzburger Flughafen. Eingerichtet wird es in einem ehemaligen Warteraum im Erdgeschoß direkt in ...