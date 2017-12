CSU-Politiker kritisiert Wettbewerbsbehörde zu Niki-Verkauf

Nach der Entscheidung über den Verkauf der Niki hat der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach Kritik an den EU-Wettbewerbshütern geübt. "Die EU-Wettbewerbsbehörde hat einen Interessenten vergrault, der bereit war, für Niki rund 200 Millionen Euro zu zahlen. Nun wird die Fluggesellschaft für die lächerliche Summe von 20 Millionen Euro an die britische Holding IAG verscherbelt", sagte er am Sonntag.

SN/APA (dpa)/Rainer Jensen Der deutsche Finanzpolitiker ist mit dem Verkauf nicht zufrieden