Cyberattacken ziehen mit Betrug in der Wirtschaft gleich

Die Digitalisierung ist in allen Bereichen angekommen - auch dort, wo sie keiner braucht: Ein Drittel der Wirtschaftskriminalität entfällt inzwischen auf Cyberattacken, sie haben mit den Betrugsdelikten durch Kunden und Vermögensdelikten gleichgezogen. In Österreich sollen 30 Prozent der Firmen in den vergangenen zwei Jahren von Wirtschaftskriminellen ins Visier genommen worden sein.

SN/APA/Symbolbild/HELMUT FOHRINGER Die Cyberkriminalität legt zu