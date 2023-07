Dank Tourismus und Red Bull: Salzburg als Wachstumskaiser

Wirtschaft wuchs im Vorjahr um 7,4 Prozent. Nur Tirol konnte da mithalten. Höchste Exportrate weiterhin in Oberösterreich.

Die Wirtschaft in den Bundesländern schwankte im Jahr 2022 zwischen Erholung und Energiekrise. Einerseits kletterte der Tourismus nach der Pandemie erstaunlich schnell wieder Richtung alter Rekordwerte. Andererseits erwiesen sich die Energiekrise und die damit einhergehende hohe Inflation als Bremsklotz. Speziell die Sachgüter- und Baukonjunktur leiden.

Laut einer neuen Wifo-Studie wuchsen Salzburg (plus 7,4 Prozent) und Tirol (plus 7,2 Prozent) am stärksten. Österreichweit legte die Bruttowertschöpfung um 4,9 Prozent zu. Kärnten (plus 5,8 Prozent) profitierte von der Elektronikbranche, Salzburg neben der Wiedererstarkung des Tourismus vom Getränkesektor und damit Red Bull. In allen anderen Bundesländern lag die Bruttowertschöpfung unter dem Österreich-Schnitt.

Die Dynamik der heimischen Industrie wurde vom hohen Preisauftrieb eingebremst. Die abgesetzte Produktion in der Sachgütererzeugung stieg nominell zwar um 16 Prozent, die starke Erhöhung der Erzeugerpreise drückte diesen Zuwachs real aber auf fünf Prozent.