Darf ich mir private Packerl ins Büro liefern lassen?

Praktisch ist es: Sich private Pakete ins Büro liefern zu lassen. Erlaubt ist es oft nicht.

Im Empfang der österreichischen EU-Botschaft in Brüssel sieht es derzeit an manchen Tagen aus wie unter dem Christbaum einer kinderreichen Familie: Große und kleine Pakete türmen sich vor der Rezeption, bis zu hundert am Tag sind es kurz vor Weihnachten. Es ist nur ein Teil der Mitarbeiter, die hier ganz dem Zeitgeist entsprechend ihre Geschenke nicht mehr mühsam im Gedränge der Geschäfte suchen, sondern bequem vom Schreibtisch aus bestellen - und sich dann ins Büro liefern lassen.