Darf's ein bissl mehr sein? Weil Mitarbeiter fehlen, zahlen Betriebe mehr

Ein Plus von über 7 Prozent hat den Streik im Handel abgewendet. Im Kampf um Mitarbeiter zahlen einige gleich mehr, nicht nur im Handel.

Über sieben Prozent Plus, mindestens 145 Euro pro Monat: Das gilt für die 500.000 Handelsangestellten ab Jänner. In der Nacht auf Mittwoch gelang endlich die Einigung auf einen neuen Kollektivvertrag. Die niedrigsten Einkommen steigen damit um über acht Prozent, das Einstiegsgehalt beträgt künftig 1945 Euro brutto statt bisher 1800. Auch bei Lehrlingen gibt es ein kräftiges Plus auf 800 Euro (1. Lehrjahr) bzw. 1300 Euro (3.).

In Zeiten fehlender Mitarbeiter ist selbst das manchem Betrieb zu wenig. Die ...