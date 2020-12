Das Christkind bringt geöffnete Skilifte und Pisten

Hotellerie und Gastronomie bleiben noch bis 7. Jänner geschlossen, danach wird unter Vorbehalt geöffnet.

Die Österreicherinnen und Österreicher werden zu Weihnachten Ski fahren können, aber auch keinen Tag früher. Seilbahnen, Gondeln und Aufstiegshilfen dürfen für Freizeitzwecke nicht - wie zuletzt noch von vielen erwartet - schon am vierten Adventwochenende aufsperren, sondern erst am 24. Dezember. In geschlossenen Räumen, also Gondeln und Kabinenbahnen, gilt eine Kapazitätsgrenze von 50 Prozent.

Mund-Nasen-Schutz ist laut Verordnung auch in den Warte- und Einstiegsbereichen verpflichtend zu tragen. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sprach am Mittwoch von einer zuletzt "emotionalen Debatte über den Wintertourismus in Österreich". Das Land sei aber die "Pistennation Nummer eins", sagte Köstinger. "Deshalb bin ich froh, dass Einheimische und Tagesausflügler zu Weihnachten Ski fahren können." Offenbar ein wenig leid sah sich Bundeskanzler Sebastian Kurz, der meinte: "Wir hier in Wien und Niederösterreich werden davon freilich nicht so profitieren können wie die Österreicher, die in den Bergen leben."

Noch bis inklusive 6. Jänner finster bleibt es in der Hotellerie und Gastronomie. Wobei Essensabholung auch weiterhin im Zeitraum von sechs bis 19 Uhr möglich ist. Per Abholung nicht verkauft werden dürfen offene alkoholische Getränke. Womit sich ein Glühwein-Drive-in am Skiberg erübrigen dürfte.

Eine Öffnung von Beherbergung und Gastronomie ist in der Covid-Verordnung ab 7. Jänner "unter Einschränkungen abhängig vom Infektionsgeschehen" angekündigt. Was heißt, es ist alles andere als ausgemacht, in welchem Ausmaß der Wintertourismus im Jänner stattfinden wird. Von der Regierung wurde am Mittwoch offen kommuniziert, dass man nach den Weihnachtsferien mit Familien- und Silvesterfeiern wieder mit steigenden Infektionszahlen rechne. Es sei davon auszugehen, "dass die Wintersaison eine sehr schwierige wird", betonte Köstinger.

Änderungen gibt es bei den Entschädigungszahlungen. Für die weiterhin geschlossenen Betriebe wird der Umsatzersatz verlängert, aber gekürzt. Der Dezember ist für den Tourismus sehr viel umsatzstärker als der November. Die Coronahilfe werde sich aber nicht wie bisher auf 80 Prozent, sondern ab 7. Dezember auf 50 Prozent belaufen, teilte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) mit. Das gilt bis zum 31. Dezember. Für die ersten Jännertage kann nur mehr die weitere Coronahilfe des Fixkostenzuschusses beantragt werden. Der Rahmen von bis zu drei Millionen Euro sei von der EU genehmigt. Den Staat werde die Verlängerung der Coronahilfe rund eine Milliarde Euro zusätzlich kosten, sagte Blümel. Gearbeitet werde auch an einer Hilfe für Vorlieferanten. Der Umsatzersatz für den verlängerten Lockdown kann ab 16. Dezember wie gehabt über FinanzOnline beantragt werden. Mit dem Umsatzersatz verbunden ist eine Arbeitsplatzgarantie. Für betroffene Beschäftigte ist weiterhin Kurzarbeit bis zu null Prozent möglich.

Quelle: SN