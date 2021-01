Das E-Auto ist gefragt, doch wo kann ich es laden?

In einem Mehrparteienhaus hat man bisher kaum eine Chance auf eine eigene Ladestation, weil jeder der anderen Wohnungseigentümer zustimmen muss. Doch es gibt ein Schlupfloch.

Elektroautos werden gefördert wie nie - damit steigt auch das Interesse. Immer häufiger scheitere der Umstieg nicht am fehlenden Wunsch nach umweltfreundlicher Mobilität oder am höheren Preis für das Elektromodell, sondern schlicht am Thema Laden, kritisiert Heimo Aichmaier. Er ist Geschäftsführer von Smart Mobility Power, einem Gemeinschaftsunternehmen der heimischen Branchengrößen wie Siemens, Verbund, AVL oder KTM, um die Elektromobilität voranzubringen. "Da krieg ich ein Elektroauto gerade als Firmenwagen dank all der Förderungen derzeit um 19.000 statt 35.000 Euro, und dann ...