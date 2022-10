Das Eichen der E-Ladesäulen ist nur eine Hürde

Neue Vorgaben für die Ladeinfrastruktur aus Brüssel und Wien könnten den notwendigen Ausbau bremsen, warnen die Betreiber.

Der E-Ladedschungel beschäftigt dieser Tage nicht nur das EU-Parlament, das am Mittwoch über die künftigen Regeln für die Dichte und Ausstattung von Ladestationen für Elektro-Autos in Europa entscheidet. Auch in Österreich sind gesetzliche Vorgaben auf dem Weg, die den Betreibern der Elektrotankstellen Sorgen machen.

"Wir haben Problemfelder identifiziert, die den Ausbau der E-Mobilität nach wie vor bremsen", sagt Michael Strugl, Chef des Verbund am Montag. Der größte heimische Stromerzeuger ist mit seiner Tochter Smatrics einer der Pioniere unter den öffentlichen Betreibern von E-Ladenetzen. Mit einem "Masterplan Ladeinfrastruktur" will der Verbund dazu beitragen, bestehende - und drohende neue - Hürden aus dem Weg zu räumen.

Unter anderem wurde Ende September ein Verordnungsentwurf für eine Abrechnung nach Kilowattstunden - statt bisher nach Zeit - an Energieversorger und Ladestellenbetreiber verschickt. Der sieht vor, dass bis 2028 alle Ladesäulen den heimischen Eichvorschriften entsprechen müssen. Das sei kein Problem für neue Geräte, sagt Smartrics-Geschäftsführer Hauke Hinrichs. Bei bestehenden Geräten sei es aber nicht machbar, für jedes einzelne eine Zulassung nachzuholen. Hier sei etwas Pragmatismus notwendig, sagt Hinrichs.

Das gelte auch für die Pläne der EU, wonach bei Ladestationen ab 50 Kilowatt (kW) künftig Kreditkarten-Zahlung möglich sein muss. Hier sollte es Ausnahmen für ältere 50-kW-Ladestationen geben, fordert der Smatrics-Chef. Sonst könnte das die Mobilitätswende bremsen. Es gebe funktionierende Systeme, und Investitionen in die Aufrüstung bestehender Standorte rentierten sich nur bei starker Nutzung.

Österreich hat früher in den Ausbau der E-Lade-Infrastruktur investiert als andere europäische Ländern und ist heute mit rund 15.000 öffentlichen E-Ladepunkten (und etwa halb so vielen Ladesäulen) gut versorgt. Abseits der Hauptverkehrsadern ist Schnellladen aber auch hierzulande die Ausnahme, nicht alle Stationen sind auf dem letzten Stand der Technik. Bis der ländliche Raum oder beliebte Ausflugsziele voll versorgt sind, muss noch weitergebaut werden, räumt der Vorsitzender des Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ), Andreas Reinhardt ein. Im Verband arbeiten elf Landes- und Stadtversorger zusammen. Ihre rund 8000 öffentlichen Ladepunkte sind kompatibel. Auch der BEÖ drängt auf eine politische Lösung für die eichrechtlich konforme Abrechnung bei bestehenden Ladestationen und für "Bestandsschutz".

Die Verbund-Tochter Smatrics, an der der deutsche EnBW-Konzern 25 Prozent hält, setzt beim Ausbau nicht zuletzt auf Ladeparks mit 16 bis 24 Superchargern mit bis zu 300 kW. Auch hier fordert Hinrichs Erleichterungen: Nicht nur sollten die notwendigen Flächen rascher genehmigt werden, sondern auch die hohen Gebühren für die Netzanschlüsse dauerhaft fallen.

Zu 80 bis 90 Prozent erfolge das Laden der E-Auto zwar nach wie vor zu Hause. Abgesehen von privaten Wohnhausanlagen geht der Trend beim Ausbau derzeit aber in Richtung Ladestationen im halb-öffentlichen Bereich, von Parkplätzen von Supermärkten oder Hotels, über Parkgaragen bis zu Park & Ride-Stationen. Die Ladeinfrastruktur "ist die Stellschraube für die E-Mobilität", ist Hinrichs überzeugt.