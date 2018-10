Das Ende der Ölheizung

Hohe Ölpreise, drohende Verbote im Neubau und dann der Förder-Stopp der OMV für Ölkessel. Und doch: In Salzburg heizt jeder Vierte mit Öl.

Aus Sicht der Umweltschützer ist das Ende der Ölheizungen längst besiegelt. "Schließlich ist es die klimaschädlichste Form des Heizens", sagt Johannes Wahlmüller, Klimasprecher von Global 2000. Allerdings: "Es dauert zu lange."

Seit diesem Montag aber dürfte sich der seit Jahren rückläufige Trend bei Ölheizungen kräftig beschleunigen. Da hat die OMV angekündigt, aus der millionenschweren Förderung beim Kauf neuer Ölkessel auszusteigen. Angesichts der Klima- und Energiestrategie der Regierung werde der Öl- und Gaskonzern - an dem der Staat schließlich ein Drittel hält - seine Zahlungen Ende kommenden Jahres einstellen, teilte die OMV mit. Nicht zuletzt diese üppigen Förderungen von Mineralölindustrie und Ölhandel aber waren es, die in den vergangenen Jahren die Nachfrage nach Ölheizungen hoch gehalten haben. Wer einen neuen Ölkessel kaufte, dem wurden bis zu 3000 Euro zugeschossen. 5500 Heizkessel wurden so Jahr um Jahr gefördert. Mit 5763 Anträgen erreichte man im Vorjahr gar einen Rekordwert.