Das Fleckvieh, das doppelt so viel kann

In Österreich findet der Fleckvieh-Weltkongress statt. Die hierzulande beliebte Rasse könnte den Trend zur reinen Milchkuh stoppen.

Das österreichische Fleckvieh ist kein ordinäres Rind. Vielmehr kann es, was andere - wie etwa die Holstein-Rinder - nicht können: Das Fleckvieh liefert sowohl Milch als auch Fleisch. Die Doppelnutzung sei nicht nur wirtschaftlich ein Vorteil, sondern auch für das Klima gut, "mit 14,2 Kilogramm CO2-Äquivalenten hat Österreich den geringsten Ausstoß von Treibhausgasen je Kilogramm Rindfleisch in der EU", betonte am Freitag Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) beim Pressegespräch zum Fleckvieh-Weltkongress. Erstmals seit 25 Jahren findet das Expertentreffen mit Rahmenprogramm von ...