Das Geld liegt auf der Schiene

Österreichs Bahnindustrie zählt zu den innovativsten und erfolgreichsten der Welt. Klimaschutz und Post-Corona-Konjunkturprogramme bringen neue Aufträge. Doch die Konkurrenz sitzt ihr im Nacken.

Die Firmen heißen Getzner, Frauscher, Kruch oder Plasser & Theurer. Sie sind der breiten Masse in Österreich kaum bekannt, umso mehr aber den Bahnspezialisten und Verkehrsplanern von Wien bis Wladiwostok. Denn sie produzieren nicht selten die weltbesten verfügbaren Technologien und Komponenten für Schienentransporte oder -netze. Österreichs Bahnindustrie spielt auf dem Weltmarkt mit fast zwei Dritteln Exportquote und mehr als fünf Prozent Marktanteil ganz vorn mit. In keinem anderen Land sind gemessen an der Einwohnerzahl mehr Patente in Zusammenhang mit Eisenbahntechnik ...