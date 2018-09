Das Geschäft mit der Kunst

Ein russischer Investor bringt mit der Kunstmesse Vienna Contemporary Künstler aus Ost und West zusammen. Jetzt will er Wien zum Davos der Kunstwelt machen. Wie ihm Digitalisierung hilft - und was ihn mit Salzburg verbindet.

Die Visitenkarte ist aus gestärktem Papier, fast wie ein Karton. Darauf steht nur ein Name, eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer. Dmitry Aksenov will sich nicht auf eine einzige bestimmte Funktion oder Aufgabe festnageln lassen.

Geboren ist er 1966 in Nowosibirsk im Osten Russlands. Nach technischen und wirtschaftlichen Studien ging er in die Immobilienwirtschaft, gründete die Holdinggesellschaft RDI und begann mit seiner Familienstiftung, in unterschiedliche Bereiche zu investieren, zunehmend auch in Kunst und Kultur. Aksenov ist seit 2012 Eigentümer der Kunstmesse Vienna Contemporary (VC), die aktuell in Wien zu sehen ist. Mit Exponaten aus 118 Galerien und 27 Ländern ist sie eine der größten Messen des Landes und die einzige, die Künstler aus Ost und West unter einem Dach präsentiert.