In Deutschlands Automobilindustrie bleibt kaum ein Stein auf dem anderen. Das sorgt für Unruhe, auch bei den Zulieferern in Österreich. Wobei der Großteil längst nicht mehr nur im Auto die Zukunft sieht.

Es gibt Tage, da funktionieren die Dinge nicht so, wie man sie sich vorstellt. Nur wenn das Problem mehrere Monate eines bleibt, wird es kritisch, so wie derzeit etwa beim PSA-Konzern. Seit März können in Österreich und Deutschland für die ...