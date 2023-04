Das Handy wird zum Skiticket

Dem kontaktlosen Zugang zum Lift folgt nun der ticketlose Zutritt. Im nächsten Winter wird es verbreitet möglich sein, sich das Skiticket aufs Handy zu laden.

Die Liftkarte ist nur ein kleines Ding, ohne sie aber geht im Skigebiet nichts. Dabei wurde schon vieles entwickelt, um den Zugang zum Lift so rasch und einfach wie möglich zu gestalten. Und stets ging man mit der Zeit.

Dem Zwicker für die Punktekarte folgte die Liftkarte am Gummiband. Wobei der händische Einsteckvorgang am Drehkreuz nicht selten mit einem schmerzvollen Schnalzer am Kinn des Skifahrers endete. Dann kam der Quantensprung hin zum kontaktlosen Zutritt. Nie wirklich durchgesetzt hat ...