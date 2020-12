Das Land der 38 Milliardäre - so ungleich ist das Vermögen in Österreich verteilt

Laut einer von der Arbeiterkammer beauftragten Studie konzentriert sich noch mehr Vermögen als angenommen bei einem Prozent der Haushalte.

Dass Vermögen in Österreich anders als die Einkommen sehr ungleich verteilt sind, ist bekannt. Wie ungleich die Verteilung tatsächlich ist, weiß man nicht. Das geht auch aus dem von den nationalen Notenbanken der Eurozone durchgeführten Household Finance and Consumption Survey nicht zweifelsfrei hervor. Die Arbeiterkammer hat daher eine Studie in Auftrag gegeben, die der Ökonom Jakob Kapeller von der Universität Duisburg-Essen mit zwei Kolleginnen durchgeführt hat.

Die Studie versucht mittels statistischer Methoden, die Größe der Lücke zu schätzen, ...