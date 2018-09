Das Rennen ist gelaufen

Bauernbub, Gründer, Millionär, Autor: Florian Gschwandtner erklärt, wie er mit Runtastic erfolgreich wurde und warum er jetzt aussteigt.

Als Siebenjähriger steuerte er den Traktor am elterlichen Bauernhof in Niederösterreich, mit 26 gründete er gemeinsam mit Freunden das Fitness-Start-up Runtastic, mit 32 verkaufte er es um 220 Millionen Euro an Adidas. Jetzt, drei Jahre später, gibt Florian Gschwandtner auch seine Position als Geschäftsführer ab. Über die Entwicklung der Lauf-App Runtastic, harte Zeiten und große Erfolge hat er nun ein Buch geschrieben. Mit "So läuft Start-up" will er mit seinen Erfahrungen anderen Gründern helfen.