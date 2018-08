Das Spiel mit den Währungen

Der Absturz der Türkischen Lira hat viel mit dem wirtschaftspolitischen Kurs des Landes zu tun. Zugleich aber ist er Ausdruck größerer Zusammenhänge. Darin spielt die US-Notenbank ebenso eine Rolle wie Trump-Tweets.

910 Mrd. US-Dollar macht die Wirtschaftsleistung der Türkei aus, damit liegt sie in der Rangliste der 20 größten Volkswirtschaften auf Platz 18. Die Aufmerksamkeit für das Land am Bosporus geht derzeit aber weit über seine Bedeutung für die Weltwirtschaft hinaus. Und internationale Investoren sind offenbar auch durch politisch ausgelöste Turbulenzen nicht so leicht zu vertreiben.