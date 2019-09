Einzigartig, regional und nachhaltig. So müssen Restaurants arbeiten, damit die FoodNinjas ihr Essen per Rad ausliefern. Über einen Zustellservice, der die moralische Latte hoch legt.

Salzburg, Franz-Josef-Straße. An die Fenster von Donna's Thaiküche prasselt der Regen. Während in der Küche der Duft von Curry aus den Töpfen dampft, hat sich draußen Michael Damisch bereit gemacht. In Sporthose und Regenjacke macht er sich für die nächste ...