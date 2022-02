Das verlorene Millionengeschäft

Messen und Kongresse brachten Salzburg oder Wien bisher Millionenumsätze. 2G, FFP2-Pflicht, keine Konsumation - derzeit wird wieder alles abgesagt. Dabei wäre man voll, wenn man dürfte.

Ob Hohe Jagd, Bauen+Wohnen oder Autozum - die großen Frühjahrsmessen in Salzburg hat Benedikt Binder-Krieglstein, Chef von RX Austria (ehemals Reed Messen), abgesagt. "Für uns hagelt es derzeit nur Stornos", sagt der Messechef. "Dabei bin ich mir sicher, dass gerade die Autozum Ende März auch von der Infektionslage her problemlos hätte stattfinden können." Die in Österreich für die Branche nach wie vor strengen Regeln machten eine Planung aber unmöglich: 2G, durchgehend FFP2-Masken-Pflicht und keine Verköstigung, weil man mehr als 50 ...