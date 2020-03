Das Virus lässt neue Jobplattformen im Internet entstehen

Die Suche beschränkt sich keineswegs auf Regalbetreuer im Handel: Auch Fachärzte, Pflegepersonal und Psychologen werden gesucht.

Die Coronavirus-Krise hat in kürzester Zeit die Wirtschafts- und Arbeitswelt auf den Kopf gestellt. Einerseits stehen beim Arbeitsmarktservice AMS immer mehr Jobsuchende Schlange, die sich krisenbedingt nach einer neuen Beschäftigung umsehen müssen. Wie dramatisch die Lage ist zeigt die Tatsache, dass sich allein am Montag, dem ersten Tag seit dem "Herunterfahren" des Landes, 16.000 Menschen Anträge für Arbeitslosengeld eingereicht haben, das ist ein neuer Höchststand im laufenden Jahr.

Und auf der anderen Seite suchen Branchen wie der Handel gerade händeringend nach kurzfristig verfügbaren Arbeitskräften, um den stark erhöhten Bedarf nach Lagerarbeitern oder Helfern zum Befüllen von Supermarktregalen befriedigen zu können. Neue Online-Plattformen haben den Bedarf erkannt und versuchen kurzfristig Jobsuchende an neu entstandene Arbeitsmöglichkeiten zu vermitteln.

Das betrifft vor allem den Bereich Handel und Dienstleistungen wie etwa Tätigkeiten in einem Call Center, sagt Tobias Prietzel. Er ist Mitglied des Projektteams von "sofort.jobs.at", einer neuen Plattform, die schnell, kostenlos und unbürokratisch Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt zusammenführen will. Die Plattform "soll die erste Anlaufstelle für Unternehmen werden, um so rasch wie möglich die gesuchten Mitarbeiter zu erhalten".

Die Idee sei am Sonntag entstanden und innerhalb weniger Stunden in die Tat umgesetzt worden, sagt Prietzel. Das Know-how befindet sich im Haus, denn die neue Plattform - kostenlos abrufbar unter https://sofort.jobs.at - ist ein Gemeinschaftsprojekt einschlägiger Personalvermittler und Dienstleister im Recruiting. Dem Team gehört das Online-Karriereportal karriere.at an, nach Eigenangaben klarer heimischer Marktführer in diesem Bereich. Mehr als 450.000 Jobsuchende haben sich dort registriert, gut 25.000 Unternehmen haben Angebote platziert.

In die gleiche Kerbe schlägt die vom Handelsverband zusammen mit dem Wirtschaftsministerium gestartete Initiative "Händler helfen Händlern". Sie hat das Ziel, Arbeiter und Angestellte aus dem Non-Food-Handel (alles außer Lebensmittel) - wo die Geschäfts ja vorerst geschlossen sind - vorübergehend im Lebensmittelhandel einzusetzen, wo derzeit ja deutlich erhöhter Bedarf besteht. "Über die temporäre Arbeitskräfteüberlassung wird hier eine flexible Möglichkeit geschaffen, um Arbeitnehmer aus dem Nicht-Lebensmittelhandel in Anstellung zu halten", heißt es dazu aus dem Handelsverband. Damit sollen in Arbeitsplätze im Handel gesichert werden, die Mitarbeiter sollen wieder in ihre angestammten Geschäfte zurückkehren, wenn diese wieder öffnen dürfen.

Das Modell ist erfolgversprechend angelaufen: In den ersten 24 Stunden haben Unternehmen aus dem Non-Food-Bereich rund 500 Personen zur temporären Arbeitskräfteüberlassung angeboten, im Einvernehmen mit den Betroffenen, wie Handelsverbands-Geschäftsführer Rainer Will unterstreicht. Das sei ein Achtel der aktuell im Lebensmitteleinzelhandel benötigten Stellen. Allein von den Möbelketten Kika und Leiner werden in den nächsten Wochen rund 400 Mitarbeiter vorübergehend in den Lebensmittelhandel wechseln, der derzeit verzweifelt nach Mitarbeitern sucht. Mit gutem Beispiel voran gehen auch 24 Führungskräfte, darunter auch Kika/Leiner-Chef Reinhold Gütebier, der in dieser Situation auch "einen Beitrag leisten" wolle.

Bei der Plattform "sofort.job.at" finden sich zwar auch viele Angebote für Regalbetreuer oder Feinkostfachkräfte, die Palette ist aber wesentlich breiter."Wir decken deutlich mehr ab, wir sind offen für alle Unternehmen und Organisationen", unterstreicht Prietzel. Das bestätigt ein Blick auf die Website. Da werden außer Mitarbeitern für den Handel, IT-Dienstleistern und Call-Center-Mitarbeitern auch Ärzte für unterschiedliche Fachbereiche sowie Psychologen und Pfleger gesucht, des weiteren auch Drogisten und kurzfristig verfügbare Aushilfen in verschiedenen Bereichen.

Warum startet eine Online-Plattform wegen des Coronavirus noch einmal eine eigene Spezialplattform? Wegen der erhöhten Sichtbarkeit und weil der spontan entstandene Bedarf so speziell sei, dass es sinnvoll sei, ihn besonders herauszustellen.

Gewinn lässt sich mit diesem Geschäftsmodell nicht erzielen. Das sei auch gar nicht die Absicht, versichert Prietzel. "Wir verstehen es

als unsere wirtschaftliche und damit gesellschaftliche Verantwortung."