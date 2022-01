"Das Volk ist weniger korrupt als die Politik"

Österreich hat im Korruptionsindex von Transparency International weiter Punkte verloren.

Mehr Transparenz und weniger Klüngelei in Politik und Wirtschaft: Dafür kämpft die Organisation Transparency International weltweit. Das Ausmaß der Korruption in einem Land misst sie Jahr für Jahr in einem eigenen Index. Warum Österreich dabei nicht gut abschneidet, erklärt Transparency-Österreich-Vorsitzende Eva Geiblinger.

Österreich hat im Korruptionsindex erneut Punkte verloren. Warum? Eva Geiblinger: Angesichts der Vorkommnisse der letzten Jahre in Österreich kann es nur nach unten gehen. Unsere Skandale reißen nicht ab. Ich kann aber nicht nachvollziehen, warum sie ...