Datenschutz-Skandal bringt Post 18-Millionen-Strafe

Die Datenschutzbehörde verhängt eine saftige Verwaltungsstrafe gegen die Österreichische Post.

Die Post sammelte und verkaufte Daten zur "Parteiaffinität" der Österreicher: Diese - mittlerweile eingestellte - Praxis hat nun Konsequenzen: Die Datenschutzbehörde hat nun eine Verwaltungsstrafe in der Höhe von 18 Millionen gegen die Österreichische Post AG verhängt. Die Behörde sah es aufgrund der Beweislage als erwiesen an, dass die Post durch die Verarbeitung von personenbezogenen Daten über die vermeintliche politische Affinität von Betroffenen gegen die DSGVO verstoßen hat. Darüber hinaus wurde zudem eine Rechtsverletzung wegen der Weiterverarbeitung von Daten über die Paketfrequenz und die Häufigkeit von Umzügen zum Zweck des Direktmarketings festgestellt, weil dies keine Deckung in der DSGVO findet. "Diese Rechtsverletzungen wurden rechtswidrig und schuldhaft begangen, weshalb die Verwaltungsstrafe in oben genannter Höhe angemessen war, um andere bzw. gleichartige Rechtsverletzungen hintanzuhalten", heißt es in einer aktuellen Aussendung der Datenschutzbehörde.

Post erhebt Beschwerde

Das Straferkenntnis ist nicht rechtskräftig, es kann dagegen innerhalb von vier Wochen Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. Und genau das wird die Post auch tun. "Selbstverständlich wird Beschwerde erhoben. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Strafe inhaltlich falsch und von der Höhe überzogen ist", erklärt Post-Anwalt Stefan Prochaska. Nach Ansicht der Post handelt es sich nämlich gar nicht um personenbezogene Daten, sondern statistische Hochrechnungen, und falle deshalb nicht unter die DSGVO. Die Parteiaffinität sei unter anderem aus Wohnort und Wählerstromanalysen geschätzt worden. Zudem seien Beweisanträge von der Behörde ignoriert worden, so Prochaska. "Die Post ist nicht gegen Datenschutz, aber man soll die Daten dort schützen, wo es wirklich Probleme gibt: Facebook, Google oder Amazon. Gegen das, was diese Konzerne machen, ist die Post lächerlich."

Dass die Post breit Daten sammelt - etwa zur "Parteiaffinität" - und diese auch verkauft, wurde im Jänner bekannt. Als Reaktion kündigte die Post an, künftig darauf zu verzichten, die Parteinähe der Österreicher zu erheben - und alle einschlägigen Daten zu löschen. Das Unternehmen hatte bislang argumentiert, dass die Post aufgrund der Gewerbeordnung berechtigt sei, Personen aufgrund von Marketinganalyseverfahren Marketinginformationen zuzuordnen. Rund drei Millionen Datensätze und Profile werden von der Post eigenen Angaben zufolge verwaltet, bei rund 2,2 Millionen Österreichern war auch die Parteiaffinität abgespeichert.

Quelle: SN-Bu