Datenskandal: Post erhielt 18 Mio. Euro Verwaltungsstrafe

Die Österreichische Post hat im Datenskandal um die Speicherung von Parteiaffinitäten von Millionen Post-Kunden und dem Verkauf dieser Daten an wahlwerbende Parteien eine Verwaltungsstrafe von 18 Mio. Euro von der Datenschutzbehörde erhalten. Das teilte die Post am Dienstag mit. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig, die Post legt Rechtsmittel gegen den Bescheid in erster Instanz ein.

SN/APA/HANS PUNZ Die Post geht gegen die Strafe in Berufung