Dayli-Prozess geht nach längerer Pause in Linz weiter

Der 2019 begonnene Prozess gegen Ex-Dayli-Chef Rudolf Haberleitner wegen der Pleite der Drogeriemarktkette, durch die 3.500 vor allem weibliche Beschäftigte ihre Jobs verloren haben, geht am Dienstag, nach längerer Pause in Linz weiter. Ein mitangeklagter Geschäftsführer wurde im Mai rechtskräftig freigesprochen. Haberleitner wies bisher die Schuld an der Insolvenz im Jahr 2013 von sich.

Dem Ex-Dayli-Chef, für den die Unschuldsvermutung gilt, wird angelastet, ab August 2012 Geschäftsbücher oder geschäftliche Aufzeichnungen nicht oder nur so geführt zu haben, dass ein zeitnaher Überblick über die wahre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erheblich erschwert wurde. Wegen des Vorwurfs grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen muss er sich nun verantworten. Die im Insolvenzverfahren anerkannten Forderungen beliefen sich auf 112,9 Mio. Euro. Quelle: APA