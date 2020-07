Debatte über politische Verantwortung bei Mattersburg-Bank

Im Bilanzskandal um die Commerzialbank Mattersburg ist am Donnerstag eine Debatte über die politische Verantwortung entbrannt. Die ÖVP ortete ein Versagen des Landes Burgenland als Aufsichtsbehörde über die Kreditgenossenschaft, die knapp 90 Prozent der Anteile an der Bank hält. Die SPÖ verwies auf einen "türkisen Sumpf". Die Verluste bei sozialen Wohnbauträgern sorgten in Wien für Diskussionen.

SN/APA/THERESA PUCHEGGER Der Bilanzskandal schlägt weiter hohe Wellen