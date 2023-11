Regierung vor Einigung zum Mietendeckel: Wird er auch im freien Markt greifen?

Kurz vor Weihnachten soll die Mietbremse doch noch beschlossen werden. Warum es eine Überraschung geben könnte, wer profitiert und welche Schwächen die Regelung hat.

Am 13. und 14. Dezember will die Regierung rund 1,2 Mill. Mietern in Österreich noch ein kleines Weihnachtspaket schnüren. In der letzten Nationalratssitzung des Jahres soll nun doch der - Ende August mit großem Trara verkündete - Mietpreisdeckel für die ...