Dem Klima zu schaden wird teuer

Weiterzumachen wie bisher kann CO2-intensive Firmen Milliarden kosten. Wie viele, hat ein Thinktank ausgerechnet. Basis ist der Vergleich mit der US-Tabakindustrie in den 1990er-Jahren.

Das Urteil gegen den britisch-niederländischen Öl- und Gasriesen Shell hat die Branche in Schockstarre versetzt. Shell muss seine Emissionen bis 2030 um fast die Hälfte reduzieren, entschied das zuständige Gericht. Erstmals wird nicht eine Regierung unter Druck gesetzt, die Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen umzusetzen, sondern ein Unternehmen. Die Klimaaktivisten hinter der Klage - ebenso wie jene hinter sechs weiteren allein in der EU - kämpfen um eine tatsächliche Reduktion der Emissionen, also der externen Kosten des Klimawandels, nicht nur ...