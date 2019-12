Demnächst zwei Mrd. Euro Zwischenausschüttung von Heta

Von der Heta, dem staatlichen Abbauvehikel der einstigen Pleitebank Hypo Alpe Adria, wird in den nächsten Tagen eine weitere Vorab-Ausschüttung an die Gläubiger erwartet. Nach APA-Informationen werden es in dieser Tranche zwei Mrd. Euro sein. Ein formaler Hauptversammlungsbeschluss steht noch aus.

SN/APA (Archiv)/MICHAEL WALCHER Heta verwertet Überreste der Hypo Alpe Adria