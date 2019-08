Bankfiliale weg, Bankomat weg: Auf dem Land ist der Zugang zu Bargeld meist schwierig. Eine Initiative des Gemeindebundes soll das nun ändern.

8770 Bankomaten gibt es in Österreich. Die meisten davon sind in den Städten zu finden. In den ländlichen Regionen ist das Angebot jedoch dünn. Dem will nun der Gemeindebund entgegenwirken - und er hat mit Mastercard einen Kooperationspartner gefunden.

