Den Österreichern wird nicht so schnell kalt

Gas fließt weiter, in den Speichern ist wenig, aber genug. Mittelfristig sieht die Lage anders aus.

Das Vorgehen Russlands gegen die Ukraine und die Entscheidung Deutschlands, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 vorerst nicht zu genehmigen, werfen neue Fragen zur Gasversorgung auf, auch in Österreich. Sorgen, dass die Gasheizung ausfällt, müssen sich Haushalte nicht machen. Russland liefere nach wie vor Gas. Und sollte sich das ändern, befänden sich in den für Österreich vorgesehenen Speichern rund neun Terawattstunden (TWh) Erdgas - rund drei Mal so viel, wie für die Heizsaison noch benötigt werde, beruhigt Carola Millgramm, Leiterin der ...