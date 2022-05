Den Schwimmbädern das Gas abdrehen?

Der Wifo-Vorschlag sorgt für Kopfschütteln bei den Thermen und Touristikern.

Welche Bereiche zuerst abdrehen, wenn es ernst wird und das Gas knapp wird? Darüber wird seit Wochen diskutiert. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr nannte zuletzt im Ö1-"Morgenjournal" die Schwimmbäder. "Ohne geheizte Schwimmbäder kommt man auch gut durch den Winter", erklärte er.

In der Hotellerie und bei den Thermen ist man darüber wenig erfreut. "Diese Aussage hat in der Branche für Kopfschütteln gesorgt", sagt der Geschäftsführer der Eurotherme in Bad Schallerbach, Patrick Hochhauser. Zuzusperren, gerade nach der Coronapandemie und den Lockdowns ...