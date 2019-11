Der beste Sommer aller Zeiten

Noch nie haben so viele Gäste in Österreich Urlaub gemacht wie in der Sommersaison 2019. Damit die Erfolgsgeschichte Tourismus weitergeschrieben werden kann, müsse sich aber einiges ändern, sagt Neos-Politiker Sepp Schellhorn.

SN/robert ratzer Der Sommer 2019 war für Österreichs Tourismus der erfolgreichste seit 1991.