Immer mehr E-Scooter-Anbieter buhlen um Kunden. Hinter den Kulissen tobt ein milliardenschwerer Verdrängungskampf.

In San Francisco, Paris und Madrid, Kopenhagen, Brüssel, Wien und Linz gehören sie mittlerweile zum Straßenbild: In immer mehr Städten breiten sich E-Scooter, also Tretroller mit Elektroantrieb, aus. Eine aktuelle Studie der Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) schätzt den globalen ...