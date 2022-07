Der Dünger-Deal sorgt für Ärger

Wachsende Kritik an geplantem Verkauf der Düngersparte der Borealis.

Als im März die OMV-Tochter Borealis die Düngersparte an den EuroChem-Konzern eines in der Schweiz ansässigen russischen Oligarchen verkaufen wollte, war die Aufregung groß. Nach heftigen Protesten platzte das Geschäft. Nun soll die in Linz ansässige Borealis-Düngersparte an den Agrofert-Konzern des umstrittenen ehemaligen tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš verkauft werden. Als hätte man in der Freude darüber, dass Agrofert mit mehr als 810 Millionen Euro fast doppelt so viel zahlen will wie EuroChem, alles vergessen, gab es bisher nur leise Kritik.

...