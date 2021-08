Der Einkauf kommt in 15 Minuten

Blitz-Lieferdienste boomen und expandieren rasant. Sind sie eine echte Konkurrenz für Supermärkte?

Äpfel und Bananen, Milch, Nudeln, Tiefkühlspinat und Zahnpasta: Die Fahrradkuriere des Salzburger Unternehmens Ninjas.jetzt liefern nicht nur Pizza und Sushi, sondern seit einigen Monaten auch Lebensmitteleinkäufe an die Haustür. Und das sofort. "Das Geschäft zieht stark an", sagt Ninjas.jetzt-Chef Christopher Meingast-Graf. 750 Produkte hat er im Sortiment. Geliefert wird in der Stadt Salzburg per Rad und in den Umlandgemeinden per E-Auto.

Innerhalb der Postleitzahl 5020 in 20 Minuten, im Umland in 30 Minuten. "In der Regel schaffen wir ...